Обновлен «заряженный» электрокар Skoda Enyaq RS

Чешская фирма показала модернизированные паркетники спортивной линейки. Рестайлинг прошёл по программе обычных Skoda Enyaq: изменилась носовая часть, расширена палитра цветов и дизайн колёсных дисков. Приметы RS-версии — агрессивный обвес, низкопрофильные колёса, чёрные декоративные вставки и спортивные передние сиденья. После апгрейда выросла скорость зарядки, на 0,1 секунды улучшена динамика разгона 0-100.

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Силовая установка Skoda Enyaq RS такая же, как полтора года назад: два электромотора, пиковая отдача 340 лошадиных сил. Разгон 0-100 стал занимать 5,4 вместо 5,5 секунды, но это заслуга аэродинамики. Максимальная скорость прежняя (180 км/ч). На символические 2 киловатт-часа увеличилась ёмкость батареи, поэтому запас хода вырос на 3% до 560 километров.

Мощность зарядки увеличилась до 185 киловатт, поэтому скорость «заправки» с 10% до 80% уменьшилась до 26 минут. Кроме того, после рестайлинга к Skoda Enyaq RS можно подключать внешние потребители. Ещё один апгрейд — перенастроенные адаптивные амортизаторы, которые доступны для RS-версий за оплату. Наконец, матричные фары вошли в стандартное оснащение.

© Skoda

© Skoda

© Skoda

Скромное обновление не увеличило разницу в потребительских свойствах между «младшим» Skoda Elroq и рестайлинговым Enyaq, поэтому многое зависит от цен. Сейчас базовый электрокроссовер Skoda Enyaq стоит 44,4 тысячи евро. «Заряженные» версии ждут в европейских шоу-румах летом. В дореформенной гамме доля «эр-эсок» составляла менее 10%.