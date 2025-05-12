Названы самые подорожавшие автомобили с пробегом за последние пять лет

Рынок автомобилей с пробегом удивил рекордным ростом цен за пять лет. Аналитики компании «Рольф» составили рейтинг из шести подержанных автомобилей, которые сильнее всего подорожали в России с 2020 по 2025 год. На первом месте оказалась модель Mitsubishi ASX, прибавившая в цене более 150 процентов. Следом идут Renault Fluence, Duster и другие популярные кроссоверы и седаны, которые выросли в стоимости почти вдвое или больше.

© Motor.ru

Компания «Рольф» опубликовала рейтинг автомобилей с пробегом, которые демонстрируют наибольший рост стоимости на российском рынке. Безоговорочным лидером списка стал четырехлетний Mitsubishi ASX, средняя цена которого за пять лет увеличилась с 771 тысячи рублей до почти двух миллионов. Таким образом, стоимость машины выросла на 152 процента. На втором месте оказался Renault Fluence возрастом одиннадцать лет: за это время он прибавил в цене 142 процента, подорожав с 327 тысяч до 789 тысяч рублей.

Третью строчку в рейтинге заняли сразу две модели: восьмилетний Renault Duster и одиннадцатилетний SsangYong Kyron. Оба автомобиля подорожали на 132 процента. За ними следует Hyundai Creta, которому сейчас четыре года: его цена выросла почти вдвое — с 905 тысяч до почти 2 миллионов рублей. Также в списке оказались семилетний Honda CR-V с ростом стоимости на 110 процентов и девятилетний Nissan X-Trail, подорожавший на 97 процентов по сравнению с 2020 годом.

В начале мая выяснилось, что на фоне роста цен на подержанные автомобили некоторые новые модели, напротив, подешевели. Несколько брендов, официально представленных в России, снизили стоимость своих машин к майским праздникам. Согласно данным агентства «Автостат», речь идет о марках Chery, Exeed, Livan, SWM и КамАЗ. Особенно заметным стало снижение цен на коммерческий автомобиль КамАЗ «Компас 5» — его стоимость упала на сумму до 860 тысяч рублей в зависимости от комплектации.