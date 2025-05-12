В России стартовала масштабная распродажа автомобилей

На прошлой неделе крупные автодистрибьюторы обновили свои прайс-листы. Lada предложила покупателям впечатляющие скидки до 240 тысяч рублей, в то время как «Москвич» увеличил цены на новые модели.

Автоэксперт Олег Мосеев сообщил, что Lada представила специальные предложения на востребованные модели. Так, Granta и Niva Legend стали дешевле на 50–100 тысяч рублей, Largus и Vesta снизились в цене на 170–200 тысяч рублей, а максимальная скидка на Vesta Sportline составила 240 тысяч рублей. В то же время, новые модели отечественного автопрома, такие как «Москвич 3» и «Москвич 6», подорожали на 38–53 тысяч рублей, а УАЗ увеличил цены на «Хантер» и «Патриот» на 45–55 тысяч рублей.

К изменениям цен также присоединились автомобили китайского производства. Haval, к примеру, пересмотрел свои предложения: цены на Jolion 2024 года снизились на 150 тысяч рублей, но прежние скидки были отменены. Модели 2025 года подешевели на 50 тысяч рублей. Chery сократила скидки на модели Tiggo 4, Tiggo 7 Pro Max и Tiggo 8 Pro Max в среднем на 40–70 тысяч рублей.

В то же время Geely и BelGee увеличили свои скидки: Atlas стал доступнее на 80–100 тысяч рублей, а цены на X50 и X70 снизились на 60–110 тысяч рублей. Kaiyi, BAIC и Sollers также изменили свои ценовые предложения, а Voyah повысила скидку на гибридный модель Dream до 800 тысяч рублей.

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