Перечислены пять суперкаров с внедорожным потенциалом

Эти пять спортивных автомобилей были созданы для того, чтобы чувствовать себя уверенно как на асфальтированных дорогах, так и за их пределами.

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Aixam Mega Track

В конце 1980-х годов французская компания Aixam, известная как производитель микромобилей, решила сделать смелый шаг и заняться разработкой полноценного суперкара. Причём команда, работавшая над проектом, не стремилась создать просто ещё один суперкар — они решили выпустить экстремальную версию с внедорожным функционалом.

Mega Track дебютировал на Парижском автосалоне в 1992 году. Его длина составляла 5 метров, что примерно в четыре раза больше типичных микромобилей компании.

Этот гигант был оснащён регулируемой по высоте подвеской, которая обеспечивала до 330 мм дорожного просвета, полным приводом и инновационными 20-дюймовыми шинами, специально разработанными для него компанией Michelin.

В движение Mega Track приводил установленный по центру 6,0-литровый атмосферный двигатель V12 M120 мощностью 394 л.с., позаимствованный у Mercedes-Benz, так как ни один французский автопроизводитель не мог предложить мотор с нужной мощностью.

Несмотря на свою уникальность, модель не получила широкого признания и не стала коммерчески успешной. Однако помимо выставочного экземпляра, Aixam выпустила и продала ещё пять автомобилей за три года.

Nissan Trail Runner Concept

К середине 1990-х годов компания Nissan уже прославилась во всём мире благодаря нескольким поколениям успешных спортивных моделей, таких как Skyline GT-R, серия Z и Silvia. Однако на автосалоне в Токио в 1997 году японский производитель представил концепт, кардинально отличавшийся от всех предыдущих спортивных моделей бренда.

Модель Trail Runner объединила в себе черты двухдверного спортивного купе и внедорожника. Благодаря огромным колёсам и значительному клиренсу, Trail Runner был готов к преодолению бездорожья.

Автомобиль оснащался турбированным 1,8-литровым рядным четырёхцилиндровым двигателем и системой полного привода Attesa, позаимствованной у Skyline GT-R.

Несмотря на положительный отклик от публики и прессы, Trail Runner так и не был запущен в серийное производство.

Audi nanuk quattro

Audi считается одним из самых успешных автопроизводителей, сумевших адаптироваться к растущему спросу на кроссоверы и внедорожники. Однако в 2013 году компания представила другой тип кроссовера — не утилитарный, а спортивный.

Основанный на концепте Italdesign Parcour, который дебютировал несколькими месяцами ранее, nanuk quattro (название пишется с маленькой буквы) стал экстравагантным гибридом суперкара и внедорожника.

Внешне необычный концепт с дверьми типа «крыло бабочки» выглядел как футуристическая версия Audi R8, готовая к приключениям вдали от цивилизации.

Он был оснащён системой полного привода quattro, заимствованной у серийных внедорожников Audi, а силовая установка представляла собой экспериментальный агрегат.

Хотя инженеры выбрали двигатель V10, это был не тот мотор, что устанавливался на R8: 5,0-литровый мотор был дизельным с двойным турбонаддувом мощностью 550 л.с.

Несмотря на привлекательность, nanuk quattro так и не пошёл в серию. Причины кроются в низком спросе на подобные модели, по мнению Audi, а также в разразившемся позже дизельном скандале Dieselgate.

Тем не менее, концерн Volkswagen, владеющий помимо Audi также Porsche и Lamborghini, в последующие годы представил две серийные спортивные модели с внедорожным потенциалом.

Porsche 911 Dakar

В 1980-х годах Porsche стремилась выйти на раллийную арену с моделью 911 и разработала полноприводный шедевр — Porsche 959. Несмотря на то что он так и не участвовал в чемпионате WRC в группе B, 959 стал легендой ралли-рейдов, одержав победу в знаменитом ралли Париж — Дакар.

Тем не менее, дорожная версия 959 предназначалась исключительно для асфальта, хотя и использовала ту же инновационную систему полного привода PSK, что и гоночный вариант.

В 2022 году немецкий производитель удивил поклонников, представив на автосалоне в Лос-Анджелесе модель 911 Dakar поколения 992 — дань уважения раллийным легендам 1980-х.

Автомобиль получил увеличенный дорожный просвет и трёхцветную окраску, напоминающую ливреи гоночных машин прошлых лет.

Он оснащён тем же 3,0-литровым оппозитным шестицилиндровым двигателем мощностью 473 л.с., что и версия GTS. Ограниченная серия 911 Dakar стала первой в истории Porsche серийной спортивной моделью с возможностью выезда на лёгкое бездорожье.

Однако из-за умеренного увеличения клиренса автомобиль не предназначен для серьёзных внедорожных испытаний.

Lamborghini Huracán Sterrato

Помимо Porsche и Audi, собственную версию спортивного автомобиля для бездорожья разработала и Lamborghini. В 2019 году компания представила концепт на базе Huracán Evo под названием Sterrato.

Концепт получил модернизированную подвеску, которая увеличила клиренс на 47 мм, что, как и в случае с 911 Dakar, не делало автомобиль настоящим внедорожником.

Тем не менее, необычный Huracán был принят с энтузиазмом. После многочисленных запросов от потенциальных покупателей руководство Lamborghini решило начать серийное производство, начиная с модельного года 2023.

Как и Huracán Evo, серийный Sterrato оснащён 5,2-литровым двигателем V10 мощностью 610 л.с. Кроме того, автомобиль сохранил уникальные внешние элементы, впервые представленные на концепте.

Скоро на смену Huracán придёт новая модель под названием Temerario, и будет интересно узнать, появится ли у неё внедорожная версия.