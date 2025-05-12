FAW может привезти в Россию новую автомобильную марку

Российская пресс-служба Bestune (входит в FAW) уже не раз делилась новостями о бренде Yueyi, который в Китае представлен электрифицированными автомобилями. О том, что Yueyi может появиться в России, напрямую не сообщалось, однако такие слухи ходили. Теперь же «Автостат» выяснил, что для запуска на российском рынке рассматриваются две модели: полностью электрический Yueyi 03 и гибридный 07.

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Bestune анонсировал новую серию электромобилей Yueyi, пообещав в течение следующих двух лет представить шесть новых моделей. Первая из них — кроссовер Yueyi 03, который проезжает без подзарядки 565 километров, уже в «базе» оснащен шестью подушками безопасности, а в продвинутых комплектациях — мультимедийной системой с поддержкой нейросети DeepSeek. Заявлена и система автономного вождения Lingji уровня L3 — совместная разработка с Huawei и Horizon Robotics. 03 уже продается в Китае и стоит там от 97,9 до 127,9 тысячи юаней, что эквивалентно 1,12–1,47 миллиона рублей.

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Вторая модель в новой линейке Yueyi — это гибрид 07. В его основе лежит та же платформа Yueying, что и у 03, а поставщиком компонентов выступают Huawei и CATL. У «ноль-седьмого» в состав установки входит ДВС, который выступает в роли генератора энергии, — при полном баке и с полностью заряженной батареей кроссовер способен проехать без остановок более двух тысяч километров. Средний расход топлива составляет 4,9 литра на 100 километров пути.

В самом FAW электрокары и гибриды Yueyi позиционируют как «высококачественные и при этом доступные для всех машины». Название Yueyi [юэи] отражает концепцию бренда: Yue [юэ] — это радость и удовольствие, а Yi [и] — легкость и комфорт. Yueyi намерен сделать электромобиль не предметом роскоши, а «привычным и необходимым спутником современной жизни, как когда-то это произошло со смартфонами».

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В дальнейшем представят и другие модели Yueyi, они будут относится к классам E, P и R. E — это компактные городские электрокары, созданные по принципу «на 10 процентов функциональнее, экономичнее и просторнее». P — семейные гибриды с увеличенным запасом хода и высоким уровнем комфорта. R — технологичные флагманы, «символы нового поколения интеллектуальных автомобилей».