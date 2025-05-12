Jeep показал главные «фишки» обновленного Grand Cherokee

В соцсетях американской марки появились снимки фрагмента салона и носовой части кузова. Вероятно, Jeep раскрыл главные обновки Grand Cherokee к 2026 модельному году: поменяется передний бампер, рисунок головной оптики, а в салоне ожидается медиасистема с увеличенным тачскрином и другим интерфейсом. Внедорожник сохранит платформу Giorgio и разделение на обычную и удлинённую версии.

© Quto.ru

Jeep Grand Cherokee актуального поколения дебютировал в 2021 году, так что пришла пора планового рестайлинга. Дизайн экстерьера радикально не поменяется: останется и почти вертикальный нос, и узнаваемая светотехника. Около сопряжения с решёткой радиатора диодный рисунок ходовых огней станет более акцентированным. Бамперы тоже обновят, но неуловимо.

В салоне доработки не нужно искать: Jeep вложился в новый информационно-развлекательный комплекс. Стала больше диагональ тачскрина головного устройства и экрана для переднего пассажира, аналоговых клавиш меньше, но остались шайбы регулировок и россыпь настроек климата привычными кнопками. Центральный тоннель с шайбой выбора ездовых режимов не тронули.

Как и прежде, Grand Cherokee будет доступен с двух- и трёхрядным салоном. Вероятно, на смену атмосферному V6 Pentastar придёт шестицилиндровый рядный двигатель Hurricane. Также останется заряжаемая гибридная система 4xe. В настоящее время базовый Jeep Grand Cherokee доступен с задним приводом и стоит 38,5 тысячи долларов, но сохранение такой комплектации под вопросом.