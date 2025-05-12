Компания Chery собирается приобрести производственные мощности в Германии. Данное событие вызывает вопросы о будущем европейской автомобильной промышленности.

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С одной стороны, интерес китайского концерна к активам ЕС может указывать на неуверенность местных производителей в своих позициях на рынке. С другой стороны, как полагает портал "Автовзгляд", продажа заводов станет стратегическим шагом для немецкого автопрома. Это даст ему возможность реструктуризации и адаптации к новым условиям глобальной конкуренции.

Западные СМИ, в свою очередь, пестрили заголовками о том, что КНР скоро заполнит рынок ЕС своими машинами, заявляя о том, что Chery ведёт переговоры о покупке двух сборочных площадок Volkswagen.

Китайская сторона не стала отрицать эти сведения. Более того, в компании уточнили, что рассматривают возможность запуска производства в Германии, однако подробностей не разглашали.

Намерение Chery обосноваться в ФРГ, как отмечает доцент департамента экономической теории финансового университета при Правительстве РФ Пётр Арефьев, вновь напоминает нам о том, что позиции западных концернов в Поднебесной резко ослабли за прошедшие годы. При этом все технологии и компетенции, которые использовались брендами, включая Volkswagen, на своих сборочных площадках в Китае уже освоены их локальными партнёрами.

В беседе с порталом эксперт обращает внимание на то, что действия автомобильной промышленности КНР в ЕС представляют собой серьёзную угрозу для интересов США.

Успешное проникновение китайских производителей на европейский рынок, особенно в Германии, которая является центром автопромышленности, значительно укрепит позиции деловых кругов Китая, что противоречит интересам президента Дональда Трампа.

Покупка немецких заводов китайскими инвесторами - это не просто возможность, а реальная перспектива, уверен специалист. Если сделка состоится, это будет сигналом о том, что китайские компании видят привлекательность европейских активов и готовы платить за них адекватную цену. А если переговоры с Volkswagen сорвутся, это укажет на то, что Chery считает стоимость входа на немецкий рынок чересчур переоценённой и не верит в платежеспособность потребителей из ЕС.

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Вместе с тем, недавно стало известно, что прибыль одного из ведущих немецких автомобильных производителей - компании Mercedes-Benz - в первом квартале текущего года снизилась на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

И в случае, если китайские инвесторы откажутся от грядущей сделки с немцами, у многих в ЕС возникнет закономерный вопрос о будущем автомобильной промышленности Германии и Европы в целом, которая находится уже сейчас в плачевном состоянии.