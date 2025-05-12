Калининградский «Автотор» показал электрокар Eonyx

Габариты новинки таковы: длина — 2860 мм, ширина — 1500, а высота — 1566 мм, то есть машина занимает только половину обычного парковочного места. При этом размер колёсной базы — 1800 мм, а дорожный просвет — 170 мм.

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Тяговая батарея — ёмкостью 150 А·ч, а мощность двигателя — 8,2 л.с. Запас хода может достигать 130 километров, а чтобы зарядить батарею от бытовой розетки требуется 8 часов. Другие характристики будут раскрыты позднее.

Сам электрокар — это машина класса L7, то есть квадрицикл. В основе проекта лежит китайский Sunshine EEC, а калининградский завод «Автотор» наладил локальную сборку из привозных машинокомплектов.

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Между тем, Акио Тойода заявил, что электромобили не так экологичны, как кажется: он продолжает последовательно защищать многоэнергетическую стратегию компании, предостерегая от исключительно электрического будущего.