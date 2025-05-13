На подмосковном участке трассы Москва - Санкт-Петербург подорожал проезд

Северо-Западная концессионная компания (СЗКК), обслуживающая участок платной трассы М-11 от Москвы до Солнечногорска, ввела повышенные сезонные тарифы с 12 мая по 19 октября. Проезд подорожал для грузовиков, автобусов, а также легковых автомобилей на основные дачные маршруты по пятницам, субботам и воскресеньям.

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Так, проезд на легковом автомобиле от МКАД до Зеленограда без транспондера теперь стоит 800 рублей вместо прежних 750, до ЦКАД - 1,2 тысячи рублей (вместо 1,1 тысячи рублей). Стоимость проезда до Солнечногорска составит 1,6 тысячи рублей (ранее 1,4 тысячи рублей). В СЗКК отметили, что тарифы поднимаются "для обеспечения комфортных и безопасных условий проезда по платной дороге".

Стоимость остается прежней на все поездки для легковых автомобилей с понедельника по четверг, в выходные дни по маршрутам, не связанным с дачными направлениями, и по всем абонементам на проезд. Для загородных поездок по выходным дням СЗКК предлагает специальные абонементы с фиксированной стоимостью: на поездку туда-обратно, а также на восемь и десять поездок в месяц. При поездке с абонементом, как заверяет компания, можно сэкономить половину стоимости проезда без использования транспондера.

Северо-Западная концессионная компания - оператор на участке с 15-го по 58-й километр трассы М-11. От 58-го километра до Санкт-Петербурга дорогу эксплуатирует "Автодор", о повышении цен компания не объявляла. Так, проезд 129 километров от Солнечногорска до Твери по платной дороге обойдется водителю в 740 рублей.

Общая протяженность трассы М-11 "Нева" составляет 669 километров. Она проходит от Московской кольцевой автодороги до Кольцевой автодороги в Санкт-Петербурге и дублирует дорогу М-10 "Россия". Строительство автомагистрали проводилось в несколько этапов, каждый из которых являлся самостоятельным инвестиционным проектом. На головном участке М-11 от МКАД до Солнечногорска платный режим эксплуатации был введен в ноябре 2015 года.