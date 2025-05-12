Под Тулой продают Renault Logan практически без пробега

В Тульской области продают Renault Logan второго поколения сборки «АвтоВАЗа». Седан выпущен 10 лет назад, но у него почти нет пробега. Владелец просит за автомобиль 1,5 млн рублей.

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«Логан» 2015 года выпуска выкрашен в синий «металлик», оснащен 102-сильным двигателем объемом 1,6 литра и 5-ступенчатой механикой.

Модель имеет фронтальные подушки безопасности, ABS, зеркала с обогревом и электроприводом регулировок, кондиционер, круиз-контроль, противотуманные фары и 15-дюймовые стальные диски с декоративными колпаками, сообщает «Тарантас Ньюс».

Владелец объясняет пробег в 2750 км тем, что машина не эксплуатировалась из-за наличия другого авто и хранилась в сухом гараже.

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