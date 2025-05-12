BMW создала уникальный X7 для Японии

Версия Black-α (читается как Black Alpha) доступна с дизельными либо бензиновым двигателем, причем от выбора силового агрегата зависит оформление салона. У M60i xDrive Black-α, к примеру, есть напольные коврики из шерсти и декоративные накладки в технике маки-э. Стоит такой кроссовер 21,4 миллиона иен, что соответствует 11,8 миллиона рублей.

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Спецверсия BMW X7 Black-α, как и другие лимитки для Японии, делает акцент на традиционных ремёслах и богатстве их мотивов. Кроссовер окрашен в смоляно-черный «металлик» Frozen Black. Заиндевевшая эмаль придает машине вид бездны, в глубинах которой мерцают кристаллы Swarovski, решетка Iconic Glow и панорамная крыша Sky Lounge с геометрическим узором из светодиодных нитей. На выбор покупателям предложены две модификации: X7 xDrive40d Black-α и X7 M60i xDrive Black-α. Но только у M60i переднюю панель и центральную консоль украшают декоративные накладки в технике маки-э.

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Так называется одно из направлений в изобразительном искусстве Японии, когда рисунок создается путем посыпки золотого или серебряного порошка на невысохший лак. В случае с X7 использован мотив Токицукадзе, или благоприятный ветер, который символизирует игру света и всепоглощающей тьмы. Плашка с именем спецверсии сделана мастерами Momentum Factory Orii. Вместо привычной нержавейки — медь, причем окрашенная по уникальной технологии. Точно так же в Momentum Factory Orii красят медные статуи Будды, ритуальные колокольчики и чайную утварь.

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Наконец, за X7 M60i xDrive Black-α зарезервированы коврики из шерсти, сотканные компанией Kawashima Selkon. Пряжу для них красят в два разных оттенка черного. Нити вбивают в ткань-основу с помощью тафтингового пистолета — так называемая техника ручной туф, — чтобы в итоге получить «колеблющийся» узор асанаги. Аналогичные коврики были и у концепта Nishiki Lounge, но выполнены они были в технике касури, для которой характерны рваные, неровные контуры рисунка. Тираж X7 Black-α составит 100 экземпляров. Девяносто машин будут дизельными, девять — бензиновыми. Десятый X7 M60i xDrive Black-α достанется победителю гольф-турнира BMW Japan Golf Tour Championship Mori Building Cup.

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