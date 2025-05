Продажи новых автомобилей в Китае растут три месяца подряд

С января по апрель китайцы купили 6,97 миллиона новых машин, что на 8,2 процента больше, чем за четыре месяца 2024-го, сообщает Reuters со ссылкой на Китайскую ассоциацию легковых автомобилей (CPCA). В апреле дилеры реализовали 1,78 миллиона легковушек, и это на 14,8 процента больше прошлогоднего показателя. Рост наблюдается с февраля, то есть третий месяц подряд.

Из статистики следует, что каждый второй автомобиль, проданный в Китае в апреле — это NEW (new energy vehicles), то есть электрокар или гибрид с возможностью зарядки от сети. В совокупности они разошлись тиражом 905 тысяч штук, что на треть (33,9 процента) больше, чем за тот же месяц прошлого года. Доля NEW в Китае достигла 51,5 процента.

Более 60 процентов из этих 905 тысяч машин — а именно 559 тысяч единиц, — полноценные электрокары, спрос на которые за год вырос на 38 процентов. Оставшиеся 346 тысяч штук — это параллельные и последовательные плагин-гибриды, продажи которых увеличились на 27,3 процента.

Что же касается экспорта машин на новых источниках энергии, то он увеличился в апреле на 44,2 процента, до 189 тысяч штук. На электрокары от этого количества пришлось 65 процентов, и это на 81 процент меньше, чем в 2024 году.

На прошлой неделе «Автостат» обнародовал статистику продаж на российском рынке. В апреле впервые с начала года месячные продажи превысили отметку 100 тысяч единиц: россияне купили 102,1 тысячи новых легковушек — это на 27,9 процента больше, чем в марте, но на 25,5 процента меньше, чем в том же месяце 2024 года.

За четыре месяца 2025 года россияне купили 349 041 новый легковой автомобиль — на 25,4 процента меньше, чем в январе–апреле 2024-го.