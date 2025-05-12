Фирма Automobili Mignatta представила аналоговый спидстер Rina

Дебютная модель фирмы Automobili Mignatta получила имя Rina. Это двухместный спорткар с задним приводом, механической коробкой передач, двигателем Ford и минимальным набором электронных помощников. Аналоговый опыт в нём сочетается с современными технологиями. Например, композитным монококом, который весит всего 70 килограммов.

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Фирма Automobili Mignatta представила спидстер Rina. Это собирательный образ спорткаров конца 50-х — начала 60-х годов прошлого столетия, базирующийся на армированном кевларом углепластиковом монококе и оснащенный двигателем V8. Агрегат представляет собой доработанный Italtechnica Engineering «атмосферник» Ford Coyote. Для лучшей развесовки он сильно смещен вглубь базы и вдобавок спарен с установленной по схеме transaxle шестиступенчатой «механикой».

© Automobili Mignatta

© PistonHeads

Привод у «Рины» по канонам жанра задний. В ось вживлен самоблокирующийся дифференциал, что вкупе с высокой удельной мощностью (около 500 л.с. на тонну) даст неплохую динамику. Двухместный кокпит не предполагает ничего лишнего — о характере машины говорит даже отсутствие дисплеев. Из вспомогательных систем — только усилитель руля и АБС, так что водителю придется полагаться лишь на свой опыт и инстинкт самосохранения.

© PistonHeads

© Automobili Mignatta

Дизайн Rina придумал Давиде Десси. Он выпускник Европейского института дизайна, в прошлом работал в Italdesign, сотрудничал с Audi и китайскими OEM-производителями. Выпускать спидстеры планируют небольшими партиями — что-то в районе 30 штук в год. Начальная цена — 260 000 евро, или 23,4 миллиона рублей.