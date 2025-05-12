Сборка Lada Niva приостановлена, но дефицит внедорожников не грозит

В сети появились сообщения о том, что назревает дефицит Lada Niva в связи с приостановкой производства модели. "Российская газета" разобралась, в чём дело.

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Информацию о приостановке работы линии Lada Niva на пять дней - с 12 по 16 мая 2025 года - редакции "РГ" подтвердили в пресс-службе предприятия.

"Приостановка обусловлена изменением состава материалов при производстве одного из компонентов на стороне поставщика нашего предприятия. В связи с этим поставщику требуется дополнительное время на испытания и наработку новой партии продукции для АО "АвтоВАЗ", - объяснили на заводе, отметив, что все остальные линии заводов компании, перезапущенные сегодня, работают штатно.

Также на АвтоВАЗе подчеркнули, что ситуация с приостановкой выпуска семейства Lada Niva не повлияет на доступность моделей в дилерской сети, так как в дистрибьюторской сети сформирован необходимый запас новых авто.