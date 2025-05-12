У Seres M7 появилась пятиместная версия в России

Модель M7 представлена на российском рынке под брендами Seres и Aito, и до недавнего времени и тот, и другой кроссовер предлагались исключительно в шестиместном исполнении с двумя раздельными креслами на втором ряду. Теперь же у Seres M7 появился и пятиместный вариант, причем сразу в двух уровнях оснащения. При этом по габаритам и силовой установке пятиместная версия не отличается от шестиместной.

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Пятиместный Seres M7 предложен в комплектациях Pro и Max, которые стоят 6 990 000 рублей и 7 490 000 рублей соответственно. Для сравнения: семиместный кроссовер обойдется в 7 590 000 рублей.

Seres M7 с пятью посадочными местами в длину превышает пять метров при колесной базе 2,82 метра. В движение его приводит гибридная установка с 1,5-литровым ДВС и двумя электромоторами, суммарно развивающими 439 лошадиных сил. Емкость батареи — 40 киловатт-часов, и когда она полностью заряжена, а бак заправлен, M7 способен проехать без остановки 1,1 тысячи километров.

От шестиместного варианта новинка отличается не только отсутствием третьего ряда сидений, но и увеличенным из-за его отсутствия багажником. Он вмещает 686-1619 литров груза (в зависимости от положения спинки дивана на втором ряду) вместо прежних 188-755 литров. Кроме того, двухрядный M7 на 75 килограммов легче, но на его динамике это не сказалось. Заявленное время разгона до «сотни» у всех модификаций — 4,8 секунды.

Сиденья на втором ряду оснащены подогревом, вентиляцией и массажем, наклон спинок дивана (они разделены в пропорции 60/40) регулируется с помощью электропривода. У Pro-исполнения есть камеры кругового обзора, панорамная крыша с люком, мультимедийная система с поддержкой русского языка, Apple CarPlay и Android Auto, беспроводная зарядка для смартфонов, набор «теплых» опций (обогревы передних и задних сидений, руля и форсунок омывателя), адаптивный круиз-контроль и широкий набор водительских ассистентов.

Комплектация Max расширена за счет электрических подножек, сервопривода дверей и проекционного дисплея. Также у такого кроссовера более крупные колесные диски с шинами размерностью 265/45 R21 против 255/50 R20 у версии Pro.