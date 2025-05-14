Tesla снижает цены на Model Y после неудачного старта продаж обновленной версии. По данным Reuters, даже редизайн, улучшенный запас хода и автопилот не смогли привлечь достаточно покупателей.

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Несмотря на перезапуск модели в январе, спрос остается слабым, что вынудило компанию предложить агрессивные скидки и выгодные условия финансирования. Для покупателей в Европе Tesla ввела 0% ставки по кредиту, что редкость для рынка электромобилей.

В США доступны варианты с нулевым первоначальным взносом или ставкой 1,99%, что также значительно ниже среднерыночных условий. Такие шаги обычно применяются для стимулирования продаж, когда спрос не соответствует ожиданиям.

Аналитики отмечают, что Tesla не сталкивается с проблемами производства или дефицитом комплектующих, что означает, что основная проблема — недостаточный интерес покупателей. Снижение цен, по их мнению, может ударить по марже компании, особенно с учетом роста производственных затрат из-за тарифов на импорт сырья.

На фоне этих событий, акции Tesla снизились на 16% с начала года, хотя с апреля они частично восстановились благодаря заявлению Илона Маска о возвращении к более активному участию в управлении компанией.