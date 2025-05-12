В России прошла премьера "Газели" для скорой помощи с полным приводом

В России планируется выпуск автомобиля "Газель NN" с полным приводом, который будет использоваться для нужд скорой медицинской помощи в труднодоступных регионах с суровым климатом. Об этом сообщает пресс-служба компании "Современные транспортные технологии".

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В настоящее время микроавтобус проходит заводские и сертификационные испытания. После запуска в производство он пополнит автопарки медицинских служб в сельских районах.

Разработка технологического оснащения машины была проведена совместно со Станцией скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова. Оборудование размещено таким образом, чтобы обеспечить удобство работы врача: предусмотрены оптимальные условия для перемещения, доступ к носилкам, точкам крепления и модулям хранения.

В интерьере используется металлопластиковая мебель, которая отличается лёгкостью, прочностью и возможностью проведения дезинфекции. Аналогичный салон имеет моноприводная модификация медицинской "Газели NN", которая серийно выпускается с прошлого года.

В автомобиле установлена трансмиссия с подключаемым полным приводом, раздаточная коробка с электронным управлением и блокировкой дифференциала заднего моста.

Под капотом машины расположен дизельный двигатель объёмом 2,5 литра и мощностью 149 лошадиных сил. Мотор соответствует стандарту "Евро-5".

"Газель" оснащена светодиодными фарами, автоматической выдвижной подножкой у боковой двери и мультимедийной системой с интегрированной навигацией.

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