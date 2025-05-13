В РФ привезли "заряженный" Dodge Durango SRT 2025 года

В процессе изучения автомобильных классифайдов "Российской газете" удалось обнаружить объявления о продаже спорт-версии американского Dodge Durango SRT 2025 года выпуска.

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По заверению дилера, оба автомобиля запланированы к поставке на июль текущего года. Автомобили представлены в максимальной и самой "заряженной" комплектации SRT Hellcat с 6-местным салоном и оснащены 710-сильным 6,2-литровым двигателем и 8-ступенчатым классическим автоматом с приводом на все четыре колеса. Разгон до 100 км/ч составляет всего 3,9 секунды.

Машины доступны в двух цветах - темно-вишневом и черном. Интерьер внедорожников выполнен в темных оттенках с изобилием кожи и алькантары.

Продавец уверяет, что на машины распространяется техническая и юридическая гарантия. Стоимость новинки составляет весьма внушительные 18 600 000 рублей, что на 3 миллиона больше, чем просят за Toyota Land Cruiser 300 текущего года выпуска.

Ранее "РГ" писала о том, что в РФ стартовали продажи Land Rover Defender 2025 года выпуска с мотором BMW.