Автомобильная выставка MIMS переедет из Москвы в Петербург

Крупнейшая выставка автозапчастей переезжает из Москвы в Петербург. В ходе открытия MIMS Automobility Moscow, которая в эти дни проходит в столичном ЦВК «Экспоцентр», было объявлено, что со следующего года мероприятие будет проводиться в Санкт-Петербурге. Причина тому — масштабная реконструкция «Экспоцентра», которая займет не один год. Так что в ближайшие несколько лет MIMS будет принимать петербургский «Экспофорум».

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В последней московской выставке 2025 года, которая открылась 12 мая и продлится до 15 мая, принимает участие 1661 компания-экспонент из 20 стран мира, в том числе из Индии, Ирана, Китая и Турции. Данных по посетителям пока нет, но в прошлом году их насчитывалось более 58 тысяч.

Среди участников в 2025 году оказалась японская Mazda, которая хоть и не поставляет официально новые автомобили в России, но продолжает оказывать поддержку автовладельцам. В ходе MIMS компания объявила о запуске линейки фирменных масел MZD. Под этим брендом японский автопроизводитель организовал производство и поставку запасных частей и расходных материалов, «в полной мере соответствующих качеству и характеристикам оригинальной продукции».

Летом в Москве должен пройти автосалон Russian International Automobility Show (RIAS) при поддержке ассоциации «Российские автомобильные дилеры».