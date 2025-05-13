Changan снизил цены на четыре популярных модели

Лифтбек Changan Uni-V подешевел наиболее любопытным из всего квартета образом: одни комплектации «сбавили» 200, вторые — 350, а третьи — 400 тысяч рублей. Актуальная вилка цен — от 2 459 900 до 2 789 900 рублей.

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Changan Uni-T 2023 года теперь стоит от 2 469 900 до 2 569 900, а варианты 2024 года — от 2 719 900 до 2 889 900 рублей. Таким образом, для автомобилей 2023 года дисконт составляет 400 000, а для экземпляров 2024 года — 350 000 рублей.

У всех комплектаций кроссовера Changan CS75 Plus New размер прямой скидки вырос на 300 000, достигнув 550 000 рублей. Новые цены, как отмечают «Автоновости дня», таковы: от 3 040 000 до 3 399 900 рублей.

Пикапы Changan Hunter Plus 2023 и 2024 годов можно купить, сэкономив 300 000, а итоговая стоимость составит от 3 129 900 до 3 439 900 рублей. Во всех случаях выгоду получит тот, кто оплатит 100% стоимости без привлечения фирменного кредита.

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Между тем, аналитики собрали и проанализировали упоминания пяти популярных брендов в социальных медиа по итогам трёх кварталов 2024 года: это Geely, Haval, Chery, Omoda и Changan.