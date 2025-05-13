Обновленный кросс-универсал Dacia Jogger замечен на дорогах

Ожидается, что посвежевшая пятидверка румынской марки будет представлена во второй половине 2025-го, а в продажу в Европе поступит до конца года.

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Dacia Jogger появился в 2021 году, а уже в 2024-м модель пережила обновление, так как вся линейка перешла на новый фирменный стиль. У актуального кросс-универсала дела идут не очень: по данным Jato Dynamics, за первый квартал 2025-го старосветские дилеры реализовали 19 370 шт., что на 21% меньше, чем в январе-марте прошлого года. Сейчас румынская марка занимается разработкой обновлённой версии Dacia Jogger.

Фотошпионы поймали один из прототипов будущей новинки в ходе тестов на дорогах общего пользования, снимками с нами поделилось испанское издание Motor.es. Судя по изображениям, модели оставят прежние выразительные выштамповки на капоте и форму головной оптики, но световой рисунок фар могут изменить. Скорее всего, иначе будет оформлена радиаторная решётка, воздухозаборник в нижней части переднего бампера, а также противотуманки. Корму могут освежить за счёт другой «начинки» фонарей.

На этот раз фотошпионам удалось частично запечатлеть и салон обновлённого кросс-универсала Dacia Jogger. Судя по снимку, посвежевшую пятидверку оснастят новым виртуальным щитком приборов, а также более крупным горизонтальным планшетом современной информационно-развлекательной системы. Ожидается, что у модели будут новые варианты отделки и иной декор.

По предварительным данным, обновление затронет и моторную линейку Dacia Jogger. Ожидается, что её пополнят двигатели, установленные под капотами других моделей бренда. Вероятно, в гамму войдет мягкогибридная установка, в основе которой лежит мотор TCe объёмом 1,2 литра. Ещё, по данным издания, стоит ожидать модернизированной версии HEV-системы, подробности появятся позже. Предполагается, что кросс-универсалу оставят двухтопливные исполнения.

Ожидается, что посвежевшая пятидверка румынской марки будет представлена во второй половине 2025-го, а в продажу в Европе обновлённый Dacia Jogger поступит до конца текущего года.

Напомним, марка Dacia принадлежит французской группе Renault, которая тоже готовит к презентации новинки. Одной из них станет хэтчбек Clio шестого поколения, прототипы которого производитель тоже отправил на дорожные испытания. Ранее Motor.es публиковал шпионские снимки замаскированного тестируемого экземпляра.

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Кстати, дизайнер Kolesa.ru Никита Чуйко уже предположил, как, вероятно, будет выглядеть следующий Renault Clio. Ожидается, что эта новинка дебютирует до конца 2025 года, при этом до европейских дилеров новинка, скорее всего, доберётся не раньше середины 2026-го.