Откажутся ли россияне от машин при отсутствии парковок

В крупных городах России в течение последних лет наблюдается тренд на сокращение количества парковочных мест в новостройках. Как это неудобство влияет на решение о покупке автомобиля или собственного машиноместа у граждан, выяснила девелоперская компания «СК10», пишут IZ.RU.

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Отмечается, что отсутствие удобных стоянок рядом с домом становится для автомобилистов серьёзной проблемой, из-за которой 13,9% граждан готовы отказаться от личного транспорта в пользу каршеринга, а 27,8% рассматривают общественный транспорт. Впрочем, подавляющее большинство опрошенных — 58,3% — не готовы отказаться от машины даже с учётом неудобств.

Согласно исследованию, у 39,4% респондентов в семье есть один автомобиль, у 27,8% — два, у 32,8% — три и больше. При этом 53,3% участников опроса сообщили, что в их доме нет подземной парковки.

Своё машиноместо имеют только 17,8% опрошенных, ещё 23,3% рассматривают покупку, но считают цены завышенными. Всерьёз планируют купить парковочное место только 5,6%.

Среди тех, кто оставляет машину на стоянке во дворе, большая часть сталкивается с отсутствием свободных мест в вечернее время (28,9%), также россияне указывают на отсутствие охраны и камер (15,6%), повреждения транспорта (6,7%) и отсутствие навесов (9,4%). К слову, порядка 40% водителей заявили, что сталкиваются со всеми этими трудностями одновременно.