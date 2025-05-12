Mansory показал безумный и очень странный Ferrari Purosangue с двумя спойлерами

Ателье Mansory представило очень странный тюнинг-проект Ferrari Purosangue. На этот раз компания представила три спецверсии своего проекта Pugnator — модифицированного Ferrari Purosangue, который теперь стал еще более вызывающим. Вариант под названием Tricolore отличается необычными аэродинамическими элементами, новой выхлопной системой и раскраской в цвета итальянского флага. При этом тюнер повысил мощность двигателя до 755 лошадиных сил.

© Motor.ru

Ателье Mansory выпустило экстремальную модификацию суперкара Ferrari Purosangue под названием Pugnator Tricolore. Этот автомобиль стал развитием проекта Pugnator, впервые показанного осенью прошлого года, но теперь получил более агрессивный обвес. Особенность модели — два спойлера на крыше, один из которых выполнен в форме гусиной шеи и размещен на задней двери. Также установлены массивный диффузор и четыре центральных патрубка выхлопной системы.

© Mansory

© Mansory

© Mansory

© Mansory

© Mansory

© Mansory

© Mansory

В облике автомобиля множество характерных для Mansory черт: расширенные воздухозаборники, дополнительные аэродинамические элементы на переднем бампере и новые колесные арки. Tricolore получил 22-дюймовые передние и 23-дюймовые задние диски. Основной цвет кузова — белый, а интерьер украшен зелеными и красными вставками, при этом водительская сторона оформлена в красном цвете, а пассажирская — в зеленом. Обновление блока управления и спортивный выхлоп позволили поднять мощность атмосферного двигателя V12 объемом 6,5 литра до 755 лошадиных сил.

Ранее тюнинг от Mansory впервые получил автомобиль полиции. В Объединенных Арабских Эмиратах туристическая полиция Дубая представила патрульный автомобиль Rolls-Royce Cullinan, доработанный в Mansory. Премиальный кроссовер получил агрессивный обвес, новые диски, форсированный двигатель и снятый ограничитель скорости. Новинку показали на выставке Arabian Travel Market как часть автопарка элитной полиции, которая регулярно демонстрирует эксклюзивные модели.