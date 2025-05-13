Юрист оценил ужесточение санкций за непропуск скорой помощи

Депутат Ярослав Нилов заявил, что в России наблюдается резкий рост случаев, когда автомобилисты намеренно не предоставляют преимущество медицинским машинам и «глумятся» над медиками, поэтому необходимо резко ужесточить наказание. Однако, как отметил в беседе с Quto.ru адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько, проблема раздута, а повышение штрафов может привести к злоупотреблениям.

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«К безопасности движения это не имеет никакого отношения. Случаи, когда кто-то принципиально не пропускает скорую — они единичны, но именно они, как правило, широко освещаются в СМИ и интернете. В итоге у людей может сложиться впечатление, что у нас действительно никто скорые не пропускает, хотя это совсем не так. Так что это, наверное, не та проблема, которую нужно решать скорейшим принятием закона», — подчеркнул эксперт.

По его мнению, даже если поправки будут приняты, штрафы вырастут, а нарушителей начнут лишать прав, ситуация не изменится. Он напомнил, что российское законодательство уже сегодня достаточно жёстко наказывает автохамов, но отдельных лихачей наказание не пугает.

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Он также напомнил, что уже сегодня водители нередко оказываются в спорной ситуации, а при ужесточении наказания не исключены злоупотребления со стороны сотрудников Госавтоинспекции.