Новый Toyota RAV4 представят через неделю

Североамериканское подразделение Toyota поделилось тремя фотографиями неназванной новинки. На них автомобиль показан сверху в нескольких локациях: на заснеженной дороге, в городском квартале, а также на серпантине в зелёной просеке. Предполагается, что на снимках - новый Toyota RAV4.

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В сопроводительном комментарии нет никаких подробностей, кроме заявления о том, что у автомобиля совершенно новый стиль и что премьера запланирована на 20 мая 2025 года.

Примечательно, что вместе с официальными тизерами от Toyota из США появились фотографии салона нового RAV4. Их распространил европейский офис марки. Если это действительно предполагаемый кроссовер, то он получит цифровую приборку без колодцев, новый руль, компактный селектор трансмиссии, другую компоновку центрального тоннеля и переработанную мультимедиа. Также ожидается улучшение звукоизоляции, материалов отделки, увеличение количества опций.

В числе силовых установок ожидается пополнение гибридом на базе ДВС объёмом 2,5 литра. Аналогичную ставят на Camry, где переднеприводная версия развивает 228 л.с., а в версии AWD - 235 л.с.

Ранее сообщалось, что Toyota может наладить сборку RAV4 в США из-за тарифной политики действующего президента США Дональда Трампа.