Блогер уничтожил раритетную BMW

Евгений Чеботарёв, известный блогер, опубликовал ролик, где он буквально уничтожает раритетный автомобиль BMW 326 немецкой винтовкой Mauser 98k. Речь идёт об автомобиле 1938 года выпуска, который ранее был выставлен на продажу за 1,45 миллиона рублей и имел новосибирские номерные знаки.

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Видео было опубликовано в Telegram-канале самого блогера. На кадрах видеозаписи отчётливо видно, как блогер наносит повреждения капоту и другим частям кузова раритетного автомобиля.

Поступок Чеботарёва вызвал волну негодования среди его подписчиков, которые осудили его за варварское отношение к машине, представляющей историческую ценность, и обвинили в бессмысленном уничтожении раритета.

Стоит отметить, что BMW 326 – это знаковая модель немецкого автопрома довоенной эпохи. Выпуск этих машин осуществлялся в период с 1936 по 1941 год, и в настоящее время они представляют собой большую коллекционную ценность. Многие экземпляры сохранились в очень небольшом количестве.