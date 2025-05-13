Как удалось выяснить "Российской газете" в ходе мониторинга классифайдов, в Краснодарском крае в продаже появился раритетный "Запорожец" 1990 года выпуска в состоянии капсулы времени.

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В качестве преимуществ и уникальности конструкции ЗАЗ-968М продавец заявляет: "Мaкcимaльно нестандартный aвтoмобиль, имеет вoздушное оxлаждeние двигатeля, кaк штутгардтcкий Рorsсhe 911, но пpи этом всeм aвтомoбиль в pазы кoмпактнee и выпуcкaлcя cо времен CСCР".

Отмечается, что ЗЗА-968М весь "в родне": автомобиль имеет заводские окрас кузова, крепления, резину, тормозные колодки.

Цена 35-летнего "Запорожца", оборудованного 41-сильным мотором 1,2 литра, составляет 280 тысяч рублей. Примерно за столько же выставляли на продажу модель в Челябинской области, но она была намного старее - 1972 года выпуска. В Москве ЗАЗ-968М, который сохранился в идеале с 1979 года и не имеющий пробега, продавали за 1,7 млн рублей.