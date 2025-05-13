Бюджетный электропикап Slate Truck собрал 100 тысяч предзаказов

Несмотря на символический депозит в 50 долларов за бронь, такое количество резервов демонстрирует сохраняющийся спрос на недорогие электрокары в США.

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Покупателям предлагается версия под названием Blank Slate. Владельцы могут оставить модель в формате пикапа или трансформировать в электрический SUV с различной формой крыши. Помимо внешнего вида, предлагаются дополнительные опции, стоимость которых пока не объявлена. Гибкость конфигурации – одно из основных преимуществ Slate.

Производство планируется в США, что добавляет привлекательности для покупателей, разочарованных высокими ценами.

Эксперты предупреждают, что большое число предзаказов не гарантирует успеха.

Напомним, что в России снижается средняя стоимость машин с пробегом. Ателье Mansory преобразило итальянский кроссовер Ferrari Purosangue.