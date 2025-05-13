Летающий автомобиль прошел первые испытания

Главной особенностью данного устройства является его способность к быстрой трансформации, позволяющая водителю за считанные секунды менять режимы движения - по земле и в воздухе. В автомобильном режиме машина может развивать скорость до 250 км/ч, что делает её конкурентоспособной на дорогах. Наиболее впечатляющим является то, что после трансформации в самолет, транспортное средство может развивать скорость, сравнимую с современными легкими воздушными судами, и взлетать с обычной автомобильной дороги.

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Производители утверждают, что автомобиль разработан с учетом всех современных технологий и стандартов безопасности. Трансформация происходит с минимальными усилиями и занимает менее минуты, что значительно упрощает подготовку к полету. Стоимость этого инновационного транспортного средства составляет примерно 800 тысяч долларов, что соответствует около 65 миллионам рублей. Ожидается, что продажи данной модели начнутся в начале 2026 года и она будет доступна ограниченному числу покупателей.

Интерес к этому транспортному средству проявляют не только любители технологий, но и предприниматели, готовые инвестировать в инновационные решения для городской мобильности. В ближайшие годы можно ожидать, что такие автомобили войдут в массовое производство, открывая новые перспективы для авиации и автотранспорта.

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