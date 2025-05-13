BYD Tai 7: доступный «брутал» и ответ Tank 300

BYD расширяет линейку суббренда Fang Cheng Bao — в китайских соцсетях появились шпионские фото нового внедорожника Tai 7, который должен занять промежуточное положение между моделями Leopard 5 и Leopard 8. Судя по снимкам, это будет более «городской» вариант утилитарного дизайна Fang Cheng Bao, нацеленный на конкуренцию с Tank 300.

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Между оффроудом и повседневностью

Внешне Tai 7 сохраняет фирменные рубленные формы, как у остальной линейки Fang Cheng Bao, но с более мягкими линиями кузова. В профиль он напоминает не столько «вездеход», сколько Land Rover Defender в более мягком исполнении. При этом, отдельные детали намекают на продвинутые технологии: на крыше виден лидар, на корме — опциональное крепление под запаску. Также есть рейлинги, подножки и традиционные дверные ручки вместо модных утопленных.

Среднеразмерный кроссовер на каждый день

По габаритам Tai 7 — это среднеразмерный, ближе к крупному, SUV, который, в отличие от Leopard 5, делает ставку не на покорение бездорожья, а на повседневную универсальность. То есть, это не «всепроходец», а скорее комфортный и стильный SUV для тех, кто любит брутальный образ, но не планирует штурмовать тайгу.

С таким подходом он попадает в ту же нишу, что и Tank 300 Hi4-T — гибридный внедорожник для городского образа жизни с намёком на проходимость.

Семейство Tai растёт: будет и седан

Tai 7 станет второй моделью серии, следом за более компактным Tai 3, который стартовал по цене от 133 800 юаней (1.5 млн рублей по текущему курсу) и получил 10 000 предзаказов за первые три часа. В этом году бренд выпустит ещё несколько моделей линейки Tai, а также совершенно новый седан — это уже официально как подтвердил глава Fang Cheng Bao Сюн Тяньбо.

Ориентир — до 200 000 юаней и минимум пафоса

По слухам, цена Tai 7 будет начинаться ниже 200 000 юаней (~ 2.2 млн рублей). Это делает его заметно доступнее, чем Leopard 5, у которого базовая цена 239 800 юаней (~2.7 млн руб.). Такой прайс позиционирует новинку как альтернативу гибридам вроде Tank 300 (естественно, по ценам внутри Китая), с упором на комфорт и дизайн, а не хардкорную проходимость.

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Марка Fang Cheng Bao строит стратегию на трёх платформах. Leopard — для настоящих внедорожников, Tai — для более универсальных и бюджетных SUV, а также в планах на конец года новая серия седанов. Такой подход позволит BYD точнее нацеливаться на разные аудитории, сохраняя при этом индивидуальность каждой линейки.