Запуск завода BYD в Бразилии перенесли на конец следующего года

Предприятие строится на месте бывшего завода Ford в городе Камакари и рассчитан на выпуск до 150 тысяч электрокаров в год. Компания рассчитывает начать сборку транспортных средств из готовых комплектующих до конца 2025 года.

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Проект имеет стратегическое значение для BYD. Бразилия – второй по значимости рынок после Китая, и увеличение местного производства поможет укрепить позиции бренда в этом сегменте. Планы по найму сотрудников остаются в силе, сообщает 32CARS.RU.

BYD планирует трудоустроить тысячу человек, а в дальнейшем создание завода обеспечит до 20 тысяч рабочих мест. Откладывание запуска стало ударом по ожиданиям местных властей и жителей.

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