В России продают коллекционный Nissan Skyline R34

"Российская газета" в ходе изучения сайтов автомобильных объявлений обнаружила в продаже уникальный и крайне редкий экземпляр - Nissan Skyline R34 2002 года выпуска в версии V-Spec II Nur с пробегом 26 тысяч километров. За годы производства с конвейера сошло не больше 1000 таких машин.

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По заверению владельца спорткара из Москвы, он владеет им уже 13 лет и за это время проехал на нем меньше 14 тысяч километров. Автомобиль прошел ряд доработок, которые почти не отразились на оригинальности "Ниссана". Несмотря на 23-летний возраст, он выглядит до сих пор как новый.

Приставка V-Spec II Nur указывает на ряд модификаций. Главная из них - форсированный битурбомотор объемом 2,6 литра. Официально его мощность составляет 280 лошадиных сил. Этого требовало японское законодательство того времени. Однако в реальности, по словам хозяина, отдача достигает около 500 лошадиных сил.

В паре с 6-цилиндровым рядным двигателем трудится 6-ступенчатая механическая КПП с приводом на все четыре колеса.

Кузов праворульного купе окрашен в белый перламутр, интерьер выполнен в темных тонах с изобилием мягкого пластика и вставок из карбона.

Продавец хочет выручить за свою "капсулу времени" весьма внушительную сумму - 60 млн рублей, что на 13 млн меньше, чем просят за новый Rolls-Royce Ghost 2025 года.

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