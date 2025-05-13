В России упали в цене китайские автомобили

В апреле 2025 года средняя стоимость подержанных китайских машин в России упала на 20 тысяч рублей, достигнув отметки в 2,18 млн рублей. Это снижение зафиксировано по сравнению с мартовскими показателями текущего года, сообщается в исследовании «Авто.ру оценка».

«В апреле 2025 года средняя стоимость российского автомобиля с пробегом не старше 15 лет вернулась к декабрьским значениям и составила 710 тыс. руб», — говорится в исследовании.

Также сообщается, что европейские, японские и корейские модели подешевели на 5% в годовом выражении, их средняя стоимость остановилась на отметке 2,37 млн рублей. Средняя цена российских автомобилей с пробегом не старше 15 лет вернулась к уровню декабря 2024 года, составив 710 тысяч рублей.

Названы самые подорожавшие автомобили с пробегом за последние пять лет

Наибольшее снижение цен за месяц зафиксировано у седана JAC J7 — на 10% до 1,23 млн рублей. Значительное падение стоимости также отмечено у моделей Exeed LX (до 1,92 млн руб.), Lifan X60 (до 572 тыс. руб.) и Exeed VX (до 3,15 млн руб.).

Ранее сообщалось, что в Калининграде на заводе «Автотор» начали собирать самый дешевый в России автомобиль. Модель импортируется из Китая, где ее цена около 400 тысяч рублей. В России автомобиль дорабатывается и получает новое название — Eonyx, сообщает «Царьград». Вместе с тем, в апреле снизились продажи новых импортных автомобилей. Падение составило 12%, передает «Национальная служба новостей».