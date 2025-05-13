Аналитики считают, что из такси может уйти половина водителей

В Госдуме намерены рассмотреть во втором чтении законопроект «О локализации автомобилей такси». В случае, если поправки будут приняты, с 1 октября 2025 года таксисты смогут использовать только автомобили отечественного производства, которым присвоено более 3200 баллов локализации, или произведённые в рамках СПИК, заключенных с 1 марта 2022 по 1 марта 2025 года.

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При существующих условиях законопроекта отрасль может не досчитаться примерно половины работающих сегодня водителей, так как новые автомобили сейчас стоят дорого, отмечает Аналитический центр при Правительстве РФ.

Причём сильнее других пострадают «частично занятые» водители, играющие ключевую роль на рынке сразу 5 федеральных округов. Что же касается тарифов, то на горизонте 5-7 лет аналитики ожидают их существенный рост.

По мнению экспертов, снизить негативные последствия можно, если:

расширить номенклатуру доступных автомобилей;

ввести льготный лизинг, а также наладить субсидирование покупки новых машин;

смягчить условия для частично занятых водителей на собственных автомобилях.

В свою очередь, как стало известно Quto.ru, в преддверии заседания перевозчики обратились и к председателю ГД Вячеславу Володину, попросив того не принимать спорный документ без существенной доработки.