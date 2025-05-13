Группа ГАЗ забрала имущество Porsche за долги «Фольксвагена»

Причиной ареста стали исковые требования со стороны структур Группы ГАЗ на сумму 16,9 млрд рублей, которые были прдъявлены к немецкому концерну Volkswagen, что являлся партнёром российской компании по контрактной сборке. В свою очередь, Volkswagen владеет Porsche AG.

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Как сообщает Авто Mail, судебное разбирательство между Группой ГАЗ и концерном Volkswagen началось летом 2023 года, когда отечественный автопроизводитель посчитал, что бывшие партнёры должны выплатить 28,4 млрд рублей.

В рамках этого разбирательства следует Солнцевское отделение ФССП России арестовало автосалон «Порше Центр Москва», который всё ещё продолжает обслуживать и ремонтировать немецкие спорткары.

Между тем, в ближайшие месяцы на бывшем автозаводе Volkswagen в Калужской области начнётся производство автомобилей под совершенно новой маркой Tenet.

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Как сообщил глава холдинга AGR Алексей Калицев, под этим брендом россиянам будут предложены кроссоверы, адаптированные под условия эксплуатации в нашей стране.