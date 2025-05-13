В РФ началась распродажа корейских машин KGM

Компания "Рэкс Моторс", действующая в качестве официального дистрибьютора корейского автомобильного бренда KGM (ранее SsangYong), анонсировала масштабную программу скидок на кроссоверы Torres и Korando.

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В рамках данной акции предоставляется прямая скидка на модель Korando, величина которой варьируется в зависимости от уровня комплектации и составляет от 510 до 640 тысяч российских рублей.

Что касается автомобиля Torres, то для него предусмотрены дисконтные предложения в диапазоне от 360 до 510 тысяч рублей.

Теперь начальный Korando City стоит 3,2 млн рублей, а базовый Torres City - 3,99 млн рублей. Период действия акции продлится с 13 по 31 мая 2025 года и распространится исключительно на модели текущего года выпуска.

Ранее сообщалось, что до конца 2025 года на заводе "Автотор" начнётся локализованное производство автомобилей KGM. Также было объявлено, что машины будут адаптированы к российским условиям: они получат бачок для омывающей жидкости большего объёма и систему подогрева лобового стекла.

В России бренд представлен следующими моделями: кроссоверами Tivoli, Korando и Torres, а также полноразмерным внедорожником Rexton. Автомобили корейской сборки имеют в РФ пятилетнюю гарантию от производителя.

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До этого "РГ" рассказывала о том, сможет ли корейский бренд KGM составить конкуренцию китайским маркам в РФ.