В РФ начнут предупреждать о неочевидной опасности на дорогах

На российских трассах могут появиться новые дорожные знаки или особая разметка, которые будут информировать о возможном появлении автомобилей с автопилотом (BATC). Проработкой соответствующего вопроса уже начали заниматься в Госдуме и госкомпании «Автодор».

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Авторы инициативы отмечают, что сегодня беспилотники, как правило, ездят по ограниченной территории, однако с 2022 года они допущены на дороги общего пользования. Например, такси без водителя уже можно заметить в одном из районов Москвы, в «Сириусе» и Иннополисе. А на трассах М-11 «Нева» и ЦКАД курсируют автономные грузовики.

К слову, в России уже зарегистрировано 36 ДТП с участием беспилотных машин: из них 26 произошли в автоматизированном режиме. То есть когда в салоне находился оператор, но по какой-то причине не вмешался в процесс. Стоит отметить, что виновниками, как правило, признают других водителей, но в двух случаях виновниками признали именно беспилотников. При этом единого решения относительно того, кто и как будет возмещать ущерб в этом случае, нет.

По закону, машины должны быть оборудованы маркировками на боковом стекле и треугольным знаком белого цвета с литерой «А» на заднем. А вот требований к дорогам и инфраструктуре нет никаких.