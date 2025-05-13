В РФ начнут предупреждать о неочевидной опасности на дорогах

Россиян начнут предупреждать о неочевидной опасности на дорогах
На российских трассах могут появиться новые дорожные знаки или особая разметка, которые будут информировать о возможном появлении автомобилей с автопилотом (BATC). Проработкой соответствующего вопроса уже начали заниматься в Госдуме и госкомпании «Автодор».
Авторы инициативы отмечают, что сегодня беспилотники, как правило, ездят по ограниченной территории, однако с 2022 года они допущены на дороги общего пользования. Например, такси без водителя уже можно заметить в одном из районов Москвы, в «Сириусе» и Иннополисе. А на трассах М-11 «Нева» и ЦКАД курсируют автономные грузовики.
К слову, в России уже зарегистрировано 36 ДТП с участием беспилотных машин: из них 26 произошли в автоматизированном режиме. То есть когда в салоне находился оператор, но по какой-то причине не вмешался в процесс. Стоит отметить, что виновниками, как правило, признают других водителей, но в двух случаях виновниками признали именно беспилотников. При этом единого решения относительно того, кто и как будет возмещать ущерб в этом случае, нет.
По закону, машины должны быть оборудованы маркировками на боковом стекле и треугольным знаком белого цвета с литерой «А» на заднем. А вот требований к дорогам и инфраструктуре нет никаких.
«Эволюция информирования будет развиваться по мере увеличения количества беспилотного транспорта на дорогах. Мы уже сегодня должны готовиться, что и дорог, по которым ездят ВАТС, будет больше, и такой техники тоже. Ведь помимо такси, у нас уже есть беспилотные грузовики и трамваи», — отметил член думского комитета по транспорту Сергей Ерёмин.