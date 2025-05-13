В таксопарках Петербурга крайне обеспокоены законом о локализации такси

Таксопарки Петербурга заявили, что если законопроект о локализации таксомоторных парков, готовящихся в Госдуме, будет принят, стоимость одной поездки в северной столице может вырасти в полтора раза. Свои опасения представители бизнеса изложили в обращении, которое направят в Госдуму после сбора необходимого числа подписей.

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Как сообщает издание spb.aif.ru, в нынешнем видео законопроект уже осенью гарантированно значительно увеличит расходы таксопарков, а вслед за этим подскочат и тарифы. На сегодняшний день по официальным данным в Петербурге работает 2000 перевозчиков, включая ИП и самозанятых, а в отрасли задействовано около 50 тысяч автомобилей.

Эксперты также подсчитали, что из всего автопарка АвтоВАЗа для работы в таксопарках пригодны только четыре модели: Lada Vesta, Granta, Largus и Aura. А ремонт каждой из них в среднем обходится в 70 тысяч рублей. Исходя из этого и был высчитан потенциальный рост стоимости поездки на 150%.

Согласно закону о локализации такси, все таксопарки, зарегистрированные в РФ, должны использовать исключительно автомобили, произведенные в России.

Ранее сообщалось, что в метро Петербурга временно изменился режим работы двух станций.