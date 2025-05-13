Ушедший из России автогигант объявил о закрытии семи заводов

Nissan закроет семь заводов ради сокращения расходов. Об этом заявил новый гендиректор ушедшего из России автогиганта Иван Эспиноса, его слова приводит РИА Новости.

На пресс-конференции глава автоконцерна заявил о необходимости урезания трат. К 2027 финансовому году Nissan снизит возможности производства до 2,5 миллиона машин в год. Однако компания заложит возможность нарастить производство на 500 тысяч, если будет позволять ситуация на рынке.

«Первая задача — реструктуризация производства. Это включает в себя консолидацию наших заводов по миру, включая Японию. Это потребует сокращение числа заводов с 17 до 10», — пояснил он.

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У автоконцерна возник ряд проблем, среди которых срыв переговоров о слиянии с Honda. В компании планировали стабилизировать ухудшающееся финансовое положение за счет объединения, однако заключить желаемую сделку не удалось.

После начала нового финансового года гендиректора Макото Учиду сменил на посту Иван Эспиноса. Он запланировал ради сокращения трат уволить порядка 20 тысяч сотрудников. Увольнения пройдут как в Японии, так и за рубежом, отмечают источники.