В РФ привезли один из самых популярных китайских автомобилей

"Российская газета" в ходе мониторинга автомобильных классифайдов обнаружила в продаже у столичного дилера новый BYD Qin Plus 2025 года выпуска. На родине машина пользуется большой популярностью и стала самой востребованной моделью в Китае в 2024 году, разойдясь тиражом свыше 480 тысяч штук.

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По заверению продавца, седан выпущен в текущем году и находится в свободной продаже, на него получен СБКТС и ЭПТС.

Кузов машины окрашен в белый цвет, салон выполнен в темных тонах. Сидения обиты кожей в сочетании с тканью.

Под капотом BYD скрывается гибридная силовая установка, состоящая из бензинового двигателя объемом 1,5 литра на 170 л.с. Совокупная мощность авто составляет 290 л.с. В паре с ДВС работает вариативная КПП. Привод - передний. Запас хода составляет 1100 км.

Стоимость новинки составляет 2 090 000 рублей, что сопоставимо с ценой Lada Vesta.

При этом отмечается, что стоимость актуальна при заказе автомобиля из Китая на конечного собственника. Машина в наличии дороже на сумму коммерческого утилизационного сбора.

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