Автоэксперт раскритиковал законопроект о локализации такси

По его мнению, закон защищает интересы «АвтоВАЗа» и в меньшей степени «Москвича», оставляя остальных производителей в стороне.

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Шапарин пояснил в беседе с Радио КП, что закон основан на балльной системе. Автомобили, не набравшие определённое количество баллов, не могут использоваться в такси. Эта система появилась в России лишь в 2019 году, поэтому все машины, выпущенные ранее, автоматически не соответствуют новым требованиям.

Это означает, что многие самозанятые водители, особенно в малых городах, вынуждены будут покупать новые автомобили, например, «Весту» от «АвтоВАЗа». Стоимость такой машины составляет около 2 миллионов рублей.

Шапарин отметил, что период окупаемости «Весты» может составить 16 лет, что кажется ему нереальным. В таких условиях самозанятые водители, скорее всего, станут работать нелегально, поскольку их деятельность станет невыгодной.

Он добавил, что в малых городах нелегальные таксисты всё ещё существуют, и новый закон не решит эту проблему. Высшая школа экономики подсчитала, что федеральный бюджет потеряет 350 миллиардов рублей за три года. Аналитический центр при правительстве оценил затраты на новую технику для перевозчиков в 290 миллиардов рублей. Однако в Тольятти уже празднуют принятие закона.

Шапарин также обратил внимание на то, что в других странах, таких как Баку или Азия, для такси используются специализированные автомобили, соответствующие требованиям безопасности и комфорта.

В заключение он подчеркнул, что новый закон может привести к негативным последствиям для отрасли и потребителей.