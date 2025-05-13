Двухуровневая развязка появится в 2027 году в Пулково

В Санкт-Петербурге определили подрядчика для строительства двухуровневой развязки вблизи КАД и Пулковского шоссе. Её построит компания «АБЗ-Дорстрой» из Пушкина за 4,6 миллиарда рублей, сообщает Neva.Today.

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Развязка должна быть сдана в эксплуатацию не позднее 3 ноября 2027 года. Компании предстоит приступить к работам, которые затронут Порховскую улицу, Себежский переулок, Идрицкую улицу и путепровод через железнодорожные пути.

Сообщается, что компания работала в Петербурге, Ленобласти, Карелии, Ярославской и Тверской областях. В основном организация занималась строительством и ремонтом дорог, мостов.

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