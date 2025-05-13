Польский инженер создал летающий мотоцикл

Поляк Патан показал на видео рабочий летающий мотоцикл из «Звёздных войн». Европейский стартап опубликовал в Сети ролик, на котором показаны испытания прототипа Volonaut Airbike, созданного изобретателем Томашем Патаном. Во время своего первого полёта модель смогла преодолеть равнину, а главным отличием новинки от других ховербайков является отсутствие массивных пропеллеров.

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Инженер отмечает, что при разработке персонального летательного аппарата широко использовалось углеродное волокно и 3D-печать. В результате модель в семь раз легче стандартного мотоцикла.

В движение байк приводит реактивный двигатель, способный обеспечить максимальную скорость 193 км/ч. Аппарат также оснащается системой стабилизации собственной разработки, контролируемой компьютером. Патан утверждает, что технология является ключевой и позволяет сделать машину максимально простой в управлении. В перспективе именно она станет основой для системы автопилота.

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Технические характеристики ховербайка не раскрываются, также нет информации о времени, дальности и максимальной высоте полёта. Известно лишь, что модель одноместная, а в перспективе автор планирует начать серийный выпуск Volonaut Airbike.