Названа примерная стоимость первого "народного" автомобиля от "Автотора"

Стоимость электромобилей Eonyx, которые будет выпускать завод "Автотор" в Калининграде, составит около 1 миллиона рублей, считает директор департамента консалтинга SBS Consulting Дмитрий Бабанский.

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В беседе с "Газетой.Ru" он высказал предположение, что цены на электромобили в России окажутся выше, чем в Китае, из-за меньшего масштаба производства.

Однако благодаря запасу хода в 130 километров затраты на тяговые батареи будут невысокими. Аккумулятор на 25-30 кВт⋅ч обойдётся в среднем в 3,5-4,2 тысячи долларов (283-340 тысяч рублей), уточнил эксперт.

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Бабанский также отметил, что в России есть отложенный спрос на автомобили из-за старения автопарка и медленного его обновления. Большинство поездок совершаются на короткие расстояния - от дома до офиса или торгового центра. Для таких маршрутов компактные электромобили будут идеальным выбором, заключил он.