УАЗ рассказал о новых технологиях на производстве

Ульяновский автозавод рассказал об очередном этапе реализации модернизационных проектов на производстве. Они позволят улучшить качество выпускаемых автомобилей.

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Так, отметили в пресс-службе завода, в прессовом производстве завершается установка современного комплекса лазерной резки для деталей на УАЗ "Пикап" и УАЗ "Профи" с двойной кабиной.

В окрасочном производстве монтируется участок для нанесения полимерного покрытия - полимочевины. Данный материал способствует защите грузовых отсеков автомобилей от внутренних воздействий при перевозке.

Также ведётся активная подготовка к запуску проекта по сварке локальных узлов для пикапов Sollers.

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Переход на новое оборудование начнется в сентябре 2025 года.

В начале мая "РГ" сообщала, что внедорожники УАЗ подорожали.