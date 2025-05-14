Mercedes-AMG G 63 превратили в пикап с портальными мостами

Внедорожник основан на Mercedes-AMG G 63 и использует шасси с бортовыми редукторами собственной разработки немецкого ателье. Дорожный просвет пикапа достигает 470 миллиметров, а мощность двигателя V8 — 800 лошадиных сил.

© Motor.ru

Ателье Brabus не стало тянуть с очередной премьерой и спустя всего неделю после показа пятидверного внедорожника XL 800 выпустило в свет технически родственный пикап XLP 800 Adventure. Оба вездехода построены на базе рестайлингового Mercedes-AMG G 63. У них общее шасси с бортовыми редукторами на обеих осях и регулируемыми амортизаторами Brabus Ride Control с титановым напылением, а также двигатель — «восьмерка» 4.0 мощностью 800 лошадиных сил и 1000 Нм крутящего момента.

© Brabus

© Brabus

© Brabus

Чтобы приделать к двухрядной кабине грузовую платформу, в Ботропе нарастили колесную базу на полметра и удлинили карданный вал. Благодаря «порталам» дорожный просвет XLP 800 Adventure равен 470 миллиметрам, а максимальная глубина брода — 916. Внедорожник установлен на колеса Brabus Monoblock HD диаметром 22 дюйма, оснащен лебедкой с усилием 4,5 тонны и спортивной выхлопной системой с переключаемыми клапанами и режимом Coming Home.

© Brabus

© Brabus

© Brabus

Заодно ему достались подножки с приводом и новые петли, позволяющие распахивать задние двери на угол до 90 градусов. Первой «сотни» XLP 800 Adventure достигает через 4,8 секунды. Максимальная скорость из-за высокого центра тяжести и внедорожных шин ограничена 210 километрами в час. Салон демонстрационного экземпляра целиком обшит кожей небесно-голубого цвета с прострочкой Diamond Double и перфорацией. Над головами задних пассажиров — спидометр и индикатор перегрузок. Стоит такой пикап почти 900 тысяч евро.