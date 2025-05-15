Новый лифтбек Changan Qiyuan A06 приготовился к премьере

В Сеть выложили еще несколько фирменных изображений большого лифтбека линейки Qiyuan от Changan. Кроме того, стало известно товарное имя модели. В продажу новинка поступит до конца текущего года.

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Лишь вчера компания Changan опубликовала полноценные картинки грядущего лифтбека суббренда Qiyuan (он же Nevo на экспортных рынках), тогда же производитель назвал внутризаводской индекс модели – C390. А уже сегодня китайские профильные медиа растиражировали еще несколько официальных изображений, причем на них виднеется товарное имя. Правда, тут есть нюанс. Дело в том, что фото присутствуют в Сети в двух вариантах: на них пятидверка обозначена либо как Qiyuan A06, либо как Qiyuan A06E. Точное название узнаем чуть позже. А еще любопытно то, что Changan уже пытался расширить линейку Qiyuan за счет модели A06: такой автомобиль анонсировали еще в 2023 году, то была гибридная версия знакомого и россиянам лифтбека Changan Uni-V. Но в итоге гибрид вышел на домашний рынок под материнской маркой и родным именем – Changan Uni-V iDD. Впрочем, вернемся к новинке.

Нынешний лифтбек A06/A06E – это вторая модель Qiyuan «новой эры». Первенцем, напомним, стал гибридный кроссовер Changan Qiyuan Q07. Китайцы пишут, что лифтбек представляет собой электрокар, он построен на платформе SDA с 800-вольтовой электросистемой. Но других подробностей о начинке пока нет.

Длина Changan Qiyuan A06 равна 4885 мм, колесная база – 2922 мм. Облик модели оформлен в новом стиле, который уже примерил паркетник Q07. Характерные черты дизайна – довольно широкая плашка спереди с интегрированной светящейся полоской и выполненные в виде рамки задние фонари (хотя в случае с лифтбеком это, скорее, полурамка). У A06 есть и собственные фишки – например, отдельные дополнительные секции ходовых огней. Как и для кроссовера, для лифтбека также предусмотрен лидар.

Интерьер все еще не показали. Вероятно, внутри установлен большой дисплей мультимедиа, а роль приборки возложена на проекционный дисплей. Также не исключено, что мультимедиа имеет искусственный интеллект.

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Полноценную премьеру новый Changan Qiyuan A06/A06E справит в ближайшее время. На китайский рынок лифтбек должен выйти до конца текущего года.