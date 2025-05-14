Geely выходит на рынок Польши с электрокаром

Первой моделью Geely в стране станет кроссовер EX5, вторым же будет пока неназванный вседорожник класса С с гибридной силовой установкой. Дистрибьютором китайской марки в Польше станет фирма Jameel Motors, которая уже занимается поставками MG, GAC и Changan, а также Toyota и Lexus.

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Geely EX5 стал первым официально представленным в России электрокаром марки, а в Польше ему и вовсе отведена роль первопроходца. Как сообщает CarNewsChina, на местном рынке электрокары набирают популярность — в феврале продажи выросли на 41 процент по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Этим и объясняется выбор модели Geely для дебюта в стране. EX5 появится там в третьем квартале 2025 года.

EX5 — глобальный кроссовер, который, помимо Китая и России, уже продается в Австралии, Индонезии, Таиланде и Мексике. На нашем рынке он предложен с электромотором мощностью 218 лошадиных сил, установленным на передней оси. На одном заряде литий-железо-фосфатной батареи EX5 проезжает 430 километров. В зависимости от комплектации паркетник стоит от 4 099 990 до 4 399 990 без скидок и 3 749 990-4 049 990 с ними.

О второй модели, которую Geely готовит для Польши, известно немного: это будет С-SUV на платформе GEA, он будет гибридный с функцией зарядки от сети.

Под описание подходит Geely Galaxy Starship 7 EM-i. У него новейшая гибридная система Leishen 2.0, которая состоит из 1,5-литрового «атмосферника» мощностью 110 лошадиных сил и электродвигателя на 215 сил. На выбор предложены батареи емкостью 8,05 и 19,9 киловатт-часа, в зависимости от чего запас хода на чистом электричестве составляет 55 или 120 километров. Общий запас хода достигает 1420 километров.