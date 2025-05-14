Toyota раскрыла стоимость кроссовера Urban Cruiser - от 2,7 млн рублей
В конце 2024 года был представлен электрический кроссовер Toyota Urban Cruiser для Европы. Продажи новинки начнутся наступающим летом по цене от 30 тысяч евро (около 2,7 млн рублей).
Urban Cruiser может быть знаком в другом обличье - Suzuki e Vitara, но платформа у обоих моделей тойотовская - e-TNGA. Колёсная база у автомобилей равна 2700 мм, общая длина - 4285 мм.
В начальной версии у Urban Cruiser один электродвигатель на передней оси (144 л.с., 189 Нм) и литий-железо-фосфатная тяговая батарея ёмкостью 49 кВт·ч. Есть версия с более ёмкой батареей на 61 кВт·ч и двигателем больше мощности - 174 л.с. Топовая версия с системой полного привода имеет дополнительный электромотор на задней оси, отдача системы - 184 л.с. и 300 Нм.
Тем временем в РФ возобновились продажи новых Toyota RAV4 по аналогичной стоимости 2,7 млн рублей.