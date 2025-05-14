Toyota раскрыла стоимость кроссовера Urban Cruiser

В конце 2024 года был представлен электрический кроссовер Toyota Urban Cruiser для Европы. Продажи новинки начнутся наступающим летом по цене от 30 тысяч евро (около 2,7 млн рублей).

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Urban Cruiser может быть знаком в другом обличье - Suzuki e Vitara, но платформа у обоих моделей тойотовская - e-TNGA. Колёсная база у автомобилей равна 2700 мм, общая длина - 4285 мм.

В начальной версии у Urban Cruiser один электродвигатель на передней оси (144 л.с., 189 Нм) и литий-железо-фосфатная тяговая батарея ёмкостью 49 кВт·ч. Есть версия с более ёмкой батареей на 61 кВт·ч и двигателем больше мощности - 174 л.с. Топовая версия с системой полного привода имеет дополнительный электромотор на задней оси, отдача системы - 184 л.с. и 300 Нм.

Тем временем в РФ возобновились продажи новых Toyota RAV4 по аналогичной стоимости 2,7 млн рублей.