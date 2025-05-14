Почему продавать подержанные авто в РФ становится все трудней

В последние месяцы на вторичном рынке наблюдается значительное увеличение срока реализации автотранспортных средств, включая даже наиболее востребованные и популярные модели. Многие продавцы вынуждены прибегать к снижению стоимости, однако это не сильно ускоряет процесс смены владельца, как это было характерно для предыдущих периодов.

Согласно данным аналитических исследований, представленных экспертами проекта Likvi.com, медианный срок продажи машин на вторичном рынке увеличился на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Данная тенденция наблюдается не только в сегменте нишевых моделей, но и среди массовых автомобилей, которые ранее находили нового владельца в течение нескольких дней.

Если прежде Toyota Camry находила покупателя в среднем за 35 дней, то в настоящее время данный показатель вырос до 50 дней и более. Аналогичная тенденция наблюдается и среди Kia Rio и Hyundai Solaris, где продолжительность поиска покупателя увеличилась с 21 до 40 дней.

Кроме того, в прошлом, Skoda Octavia и Volkswagen Polo были очень востребованы на вторичном рынке. Если в 2024 году Octavia в среднем реализовывалась за 23 дня, то теперь продавцы ждут по 38 дней. Для Polo этот срок вырос с 30 до 46 дней.

Генеральный директор проекта Александр Коротков заявил, что даже популярные модели не защищены от влияния рыночной ситуации. Он рассказал, что стоимость автомобилей подвержена колебаниям и зависит от курса национальной валюты, роста цен на комплектующие и инфляцию. Поэтому многие покупатели предпочитают подождать, пока цены снизятся.

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Желание сэкономить и не прогадать с остаточной стоимостью машины приводит к тому, что процесс купли-продажи на вторичном рынке затягивается. В то же время владельцы не торопятся расставаться со своими машинами и также ждут наиболее выгодных условий продажи, что в свою очередь замедляет процесс покупки, резюмировал он.

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